В Уфе ночью с 21 на 22 января закроют Восточный выезд

С полуночи 22 января и до пяти утра в Уфе будет полностью перекрыт проезд по Восточному выезду из города.
Как уточнили в мэрии, ограничения коснутся въездов со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и в районе поселка Федоровка. Отрезок выбран не случайно, так как на это время суток приходится минимальный трафик.
Ограничения связаны с установкой оборудования для автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Эта «умная» система предназначена для анализа транспортного потока и регулировки работы светофоров таким образом, чтобы минимизировать пробки и поддерживать движение на оптимальном уровне.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.