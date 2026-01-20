Ричмонд
В Уфе ночью с 21 на 22 января закроют Восточный выезд

Для установки «умной» светофорной системы в Уфе перекроют один из въездов.

Источник: Комсомольская правда

С полуночи 22 января и до пяти утра в Уфе будет полностью перекрыт проезд по Восточному выезду из города.

Как уточнили в мэрии, ограничения коснутся въездов со стороны проспекта Салавата Юлаева, федеральной трассы М-5 «Урал» и в районе поселка Федоровка. Отрезок выбран не случайно, так как на это время суток приходится минимальный трафик.

Ограничения связаны с установкой оборудования для автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Эта «умная» система предназначена для анализа транспортного потока и регулировки работы светофоров таким образом, чтобы минимизировать пробки и поддерживать движение на оптимальном уровне.

