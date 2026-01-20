На Урале задержали подозреваемых в попытке убийства женщины кислотой

«Они оба и ранее были не в ладах с законом, имели судимости за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере… В этот раз они вместе пошли на тяжкое преступление. Сопротивления оказать не успели, брали их молниеносно… До решения суда об избрании дальнейшей меры пресечения все будут находиться под стражей», — отметил полковник Горелых.