Семью на «зебре» сбил нетрезвый водитель в Башкирии

В башкирском Кумертау машина сбила на «зебре» женщину с двумя маленькими дочками. Оказалось, что водитель авто был пьян и сразу же уехал, бросив пострадавших на дороге.
Все случилось на улице Пушкина, где семья переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. Автомобиль «ВАЗ-2110» летел на скорости. Сначала легковушка ударила санки, в которых был один ребенок, а затем задел и вторую девочку, которая шла рядом. Дети получили травмы: одну из сестер с множественными ушибами доставили в больницу.
Как рассказали в ГАИ по Башкирии, инспекторы на месте нашли оторванный бампер от машины. По этой улике автомобиль быстро обнаружили недалеко от места происшествия. Выяснилось, что за рулем оказался 23-летний парень, который был явно пьян. Сначала он говорил, что ни при чем, но потом во всем признался.
По решению суда молодому человеку назначен двухнедельный арест за попытку сбежать с места ДТП, а также за отказ от медицинского освидетельствования. В ГАИ добавили, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
