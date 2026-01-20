Семью на «зебре» сбил нетрезвый водитель в Башкирии

Как рассказали в ГАИ по Башкирии, инспекторы на месте нашли оторванный бампер от машины. По этой улике автомобиль быстро обнаружили недалеко от места происшествия. Выяснилось, что за рулем оказался 23-летний парень, который был явно пьян. Сначала он говорил, что ни при чем, но потом во всем признался.