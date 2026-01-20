В Брянске ищут двух детей, провалившихся под лед

По предварительным данным, дети катались на «ватрушках» с крутого берега. Во время очередного спуска они вылетели на неокрепший лед и провалились в полынью. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 13:34: очевидец подтвердил, что дети скрылись под водой.