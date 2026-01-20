Ричмонд
В Брянске ищут двух детей, провалившихся под лед

На реке Десна в Брянске развернута масштабная поисково-спасательная операция. Двое несовершеннолетних скрылись под водой, вылетев на лед на тюбингах.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Брянске спасатели и водолазы ищут двоих несовершеннолетних, пропавших на реке Десна в Бежицком районе. Трагедия произошла днем 20 января в микрорайоне Московский, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую администрацию.

По предварительным данным, дети катались на «ватрушках» с крутого берега. Во время очередного спуска они вылетели на неокрепший лед и провалились в полынью. Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 13:34: очевидец подтвердил, что дети скрылись под водой.

В региональном управлении СК РФ возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам». На место происшествия выехал руководитель управления Алексей Кузьмичев.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе расследования следователи дадут правовую оценку работе органов системы профилактики. На данный момент поисково-спасательные работы на Десне продолжаются, задействованы все экстренные службы.