В Забайкальском крае на станции Билютуй женщина пострадала на железной дороге. Сибирячка перелезала через пути под составом, который начал движение. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.
— От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия, — пояснили в следственном комитете на транспорте.
Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Также они проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
