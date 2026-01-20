Ричмонд
В Забайкальском крае на станции Билютуй женщина пострадала на железной дороге

Она перелезала через пути под составом.

Источник: Комсомольская правда

В Забайкальском крае на станции Билютуй женщина пострадала на железной дороге. Сибирячка перелезала через пути под составом, который начал движение. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе Восточного МСУТ СК России.

— От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия, — пояснили в следственном комитете на транспорте.

Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства и причины случившегося. Также они проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхове мужчина стрелял из оружия в общественном месте. Полицейские изъяли у него гладкоствольное ружье, гильзу, патрон и кухонный нож.