СКР возбудил дело после гибели семьи в пожаре в Абинском районе

Согласно версии следствия, возгорание произошло в ночь на 20 января в одной из комнат частного домовладения на улице Демьяна Бедного. В огне погибли 45-летняя хозяйка дома, двое ее детей 6 и 9 лет, а также новорожденный внук. Старшая дочь женщины сумела покинуть горящий дом и вызвала пожарных. Тела погибших обнаружили после ликвидации возгорания.