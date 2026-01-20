Жителя Ростовской области накажут за сбор галлюциногенных растений

Растительная масса была обнаружена в домовладении 54-летнего жителя Сальска. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотическим средством. Его общий вес составил более 250 граммов. Мужчина пояснил, что собирал галлюциногенные растения в лесополосе недалеко от дома и хранил исключительно для личного употребления.