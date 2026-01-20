Жителя Ростовской области накажут за сбор галлюциногенных растений

В Ростовской области транспортные полицейские задержали мужчину, который хранил у себя дома наркотики. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Растительная масса была обнаружена в домовладении 54-летнего жителя Сальска. Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество является наркотическим средством. Его общий вес составил более 250 граммов. Мужчина пояснил, что собирал галлюциногенные растения в лесополосе недалеко от дома и хранил исключительно для личного употребления.
В отношении дончанина было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, без цели сбыта, наркотических средств, совершенные в крупном размере». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до десяти лет.