Дело о краже пшеницы и горчицы на 5,2 млн рублей рассмотрят в Ростовской области

В 2025 году организатор заключил фиктивную сделку с фирмой, специализирующейся на оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем. Мошенник пообещал заплатить за пшеницу наличными и даже предложил завышенную цену. В итоге ему отгрузили более 100 тонн зерна, этот груз быстро забрали в арендованный ангар в Азовском районе, но деньги так и не заплатили.