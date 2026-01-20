Дело о краже пшеницы и горчицы на 5,2 млн рублей рассмотрят в Ростовской области

В Ростовской области троих мужчин будут судить за аферу с хищением пшеницы и горчицы на 5,2 млн рублей, сообщает пресс служба ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, 35 летний житель Азова притворялся представителем коммерческой фирмы и заключал с донскими агропредприятиями фальшивые договоры на закупку зерна. Параллельно работали еще два сообщника: 31-летний мужчина занимался логистикой и продавал похищенное через онлайн площадки, а 34-летний житель Кубани перевозил грузы на «КамАЗе» с поддельными номерами.
В 2025 году организатор заключил фиктивную сделку с фирмой, специализирующейся на оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем. Мошенник пообещал заплатить за пшеницу наличными и даже предложил завышенную цену. В итоге ему отгрузили более 100 тонн зерна, этот груз быстро забрали в арендованный ангар в Азовском районе, но деньги так и не заплатили.
Преступников задержали в феврале 2025 года. Правоохранители задержали подельников, когда те пытались продать оставшиеся 14 тонн похищенной продукции. Позже, во время расследования, вскрылся еще один эпизод. Оказалось, в 2024 году эта же группа провернула аналогичную аферу. Тогда мошенники завладели 113 тоннами горчицы, обманув другое предприятие.
Мошенническую схему расследовали азовские полицейские (дела были возбуждены по статьям 30, 159 и 326 УК РФ). К этому моменту все материалы с обвинительным заключением направлены в Азовский городской суд.
