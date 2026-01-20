На Кубани приезжая убила подругу и оставила труп в квартире под батареей

«В Крыму несколько дней мама пыталась дозвониться до нее, но та не отвечала. Зато сообщения присылала. Позже мы узнали, что все это время на смс отвечала подозреваемая. Как призналась злоумышленница, ночью она проткнула ножом артерию на шее моей сестры. Та схватилась за голову и сползла с дивана, начала хрипеть и уже ничего не могла сказать. Потом приятельница добила ее ножом. Дальше сняла с нее одежду, привела в порядок тело, обработала содой и попыталась переодеть, но так и не смогла полностью натянуть штаны. Следом стерла все следы крови, сделала уборку в квартире и отстирала испачканные вещи. Пробыла с ней до утра, забрала смартфон и ушла». — объяснила сестра убитой.