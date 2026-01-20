На Кубани приезжая убила подругу и оставила труп в квартире под батареей

В Краснодаре приезжая убила подругу и оставила труп в квартире под батареей. Об этом kuban.aif.ru рассказала сестра убитой.
Как прокомментировала родственница усопшей, тело крымчанки нашли в квартире спустя несколько дней после смерти. Умерла же туристка 31 октября.
«В Крыму несколько дней мама пыталась дозвониться до нее, но та не отвечала. Зато сообщения присылала. Позже мы узнали, что все это время на смс отвечала подозреваемая. Как призналась злоумышленница, ночью она проткнула ножом артерию на шее моей сестры. Та схватилась за голову и сползла с дивана, начала хрипеть и уже ничего не могла сказать. Потом приятельница добила ее ножом. Дальше сняла с нее одежду, привела в порядок тело, обработала содой и попыталась переодеть, но так и не смогла полностью натянуть штаны. Следом стерла все следы крови, сделала уборку в квартире и отстирала испачканные вещи. Пробыла с ней до утра, забрала смартфон и ушла». — объяснила сестра убитой.
Обеспокоенная мама крымчанки приехала в краевой центр в ноябре. Когда она зашла в квартиру, то увидела труп дочери под батареей.
«Нам пришлось вызвать дезинфекторов для обработки стен. Тело сильно разложилось, поэтому похоронили мы сестру в закрытом гробу», — прокомментировала родственница.
С ее слов, подозреваемую уже задержали. Она уехала в Крым к родителям сразу после преступления. На днях мама убитой планирует вновь приехать в Краснодар, чтобы продолжить разбираться в произошедшем.
Корреспондент kuban.aif.ru ожидает ответа по преступлению от пресс-службы СУ СКР по краю.