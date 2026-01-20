Под Ростовом женщина чуть не убила жениха после того, как тот купил квартиру

Начать вместе жить пара не могла из-за того, что отсутствовало собственное жилье. И вот, наконец, дончанин смог приобрести квартиру. Во время новоселья, которое он отмечал с Натальей, вспыхнул конфликт. Женщина приревновала Владимира к бывшей жене. В какой-то момент она схватила нож и ударила мужчину. К счастью, врачи спасли дончанина.