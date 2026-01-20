Ричмонд
Под Ростовом женщина чуть не убила жениха после того, как тот купил квартиру

Под Ростовом женщина из ревности напала на кавалера.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске Ростовской области покупка долгожданного собственного жилья едва не завершилась убийством. Как потом расскажет Наталья, она около шести лет встречалась с Владимиром.

Начать вместе жить пара не могла из-за того, что отсутствовало собственное жилье. И вот, наконец, дончанин смог приобрести квартиру. Во время новоселья, которое он отмечал с Натальей, вспыхнул конфликт. Женщина приревновала Владимира к бывшей жене. В какой-то момент она схватила нож и ударила мужчину. К счастью, врачи спасли дончанина.

В отношении напавшей возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд признал ее вину. Наталью приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

