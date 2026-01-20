Ричмонд
На Кубани при пожаре погибли женщина и трое детей

В станице Холмской Краснодарского края при ночном пожаре в частном доме погибли 45-летняя женщина и трое детей, младшему из которых не было и месяца. По факту трагедии СК возбудил уголовное дело, расследование взято на особый контроль.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Трагедия произошла ночью 20 января в станице Холмской Абинского района. В огне погибли 45-летняя местная жительница, двое ее детей и новорожденный внук. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение жилого дома № 17 по улице Демьяна Бедного. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. При разборе завалов и проливке конструкций спасатели обнаружили тела четырех человек. Среди погибших — хозяйка дома, дети в возрасте шести и девяти лет, а также младенец, которому не исполнилось и месяца.

По данным следственного управления СК России по Краснодарскому краю, из горящего дома удалось спастись только одной старшей дочери хозяйки. Она успела выбраться из здания и вызвала пожарную службу.

По факту гибели людей следственным отделом по Абинскому району возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Глава краевого управления СК Андрей Маслов взял расследование под личный контроль, поручив его отделу по особо важным делам.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место трагедии. Чтобы установить точную причину и очаг возгорания, назначен ряд пожарно-технических и судебно-медицинских экспертиз.