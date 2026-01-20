На Кубани при пожаре погибли женщина и трое детей

К моменту прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение жилого дома № 17 по улице Демьяна Бедного. Пожар был ликвидирован на площади 50 квадратных метров. При разборе завалов и проливке конструкций спасатели обнаружили тела четырех человек. Среди погибших — хозяйка дома, дети в возрасте шести и девяти лет, а также младенец, которому не исполнилось и месяца.