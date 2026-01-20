На обновление уфимского цирка выделят почти 870 миллионов рублей

В Башкирии на первые строительные работы в Госцирке выделили почти 870 миллионов рублей. Об этом заявил первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев.
Цирк, расположенный на проспекте Октября, стоит закрытым с 2017 года из-за аварийного состояния. За это время в регионе выросло целое поколение детей, которые никогда не были на цирковом представлении в родном городе. Сейчас этим ребятам уже по 9−11 лет.
Всего на развитие культуры в Башкирии в новом году планируется направить более 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. Из них около 572 миллионов — это прямая федеральная поддержка, что более чем вдвое превышает уровень прошлого года.
Эти средства пойдут не только на цирк. Запланирована модернизация Сибайского театра драмы и музея Салавата Юлаева, капитальный ремонт детской школы искусств в Салавате и Нефтекамской филармонии, а также обновление двух муниципальных библиотек. Кроме того, впервые начнется строительство детской школы искусств в селе Верхние Киги.
Также в рамках партийного проекта «Культура малой родины» в республике приведут в порядок около ста сельских домов культуры и поставят новые спектакли в девяти театрах. На эти цели предусмотрено почти 119 миллионов рублей.
