На обновление уфимского цирка выделят почти 870 миллионов рублей

Цирк, расположенный на проспекте Октября, стоит закрытым с 2017 года из-за аварийного состояния. За это время в регионе выросло целое поколение детей, которые никогда не были на цирковом представлении в родном городе. Сейчас этим ребятам уже по 9−11 лет.