В Бурятии восемь человек пострадали в массовом ДТП

УЛАН-УДЭ, 20 января. /ТАСС/. В Улан-Удэ произошло массовое ДТП с участием семи машин, восемь человек пострадали. Об этом сообщили в МВД по республике.

Источник: РИА "Новости"

«Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства массового ДТП, произошедшего сегодня вечером в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. По предварительным данным, около 18:00 на ул. Забайкальская 54-летний водитель автомобиля Nissan Caravan, в связи с внезапным ухудшением здоровья, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Toyota Camry, который от удара выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом Fiat Ducato», — говорится в сообщении.

После этого Nissan Caravan столкнулся с машиной Honda Accord, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai ix35, который от удара совершил столкновение с автомобилем Honda Freed. Кроме того, потерявший управление автомобиль Nissan Caravan столкнулся с автомобилем Toyota Esquire.

Как уточняется, в результате ДТП за медицинской помощью обратились водители пяти транспортных средств и три пассажира.