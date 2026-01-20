В Бурятии восемь человек пострадали в массовом ДТП

«Сотрудниками ГИБДД устанавливаются обстоятельства массового ДТП, произошедшего сегодня вечером в Октябрьском районе г. Улан-Удэ. По предварительным данным, около 18:00 на ул. Забайкальская 54-летний водитель автомобиля Nissan Caravan, в связи с внезапным ухудшением здоровья, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем Toyota Camry, который от удара выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом Fiat Ducato», — говорится в сообщении.