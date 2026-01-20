В Самарской области нашли тела супругов, утонувших на озере

Ранее ряд местных Telegram-каналов разместили обращение женщины, которая в декабре сообщила о пропаже своей сестры и ее мужа, отправившихся на лодке на озеро. Женщина обратилась в полицию и сообщила место, где могли затонуть сестра и ее муж, однако при выезде на место происшествия выяснилось, что лед встал и на лодке туда добраться невозможно. Позже, когда спасатели добрались туда и зафиксировали место ЧП, тела не могли достать несколько дней, пожаловалась сестра погибшей.