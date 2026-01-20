Ричмонд
Генпрокуратура попросила изъять активы экс-депутата Госдумы

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского («Единая Россия»). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Источник: РБК

Иск, в котором фигурировали 30 ответчиков и 19 третьих лиц, поступил в Центральный районный суд в Сочи.

11 ноября 2025 года Госдума по представлению Генпрокуратуры лишила Вороновского депутатской неприкосновенности и разрешила возбудить в отношении него уголовное дел по ч. 6 ст. 290 УК (получение должностным лицом, занимающим государственную должность, взятки в особо крупном размере). По ней предусмотрено наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Басманный районный суд Москвы арестовал Вороновского по делу о взятке 3 декабря 2025 года. В конце месяца суд продлил арест Вороновского в СИЗО еще на три месяца. Депутат Константин Затулин утверждал, что в деле Вороновского речь идет о взятке в размере 25 млн руб. По его информации, деньги бывший депутат получил от руководителя строительно-дорожной фирмы.

Анатолий Вороновский был избран в Государственную думу VIII созыва по списку «Единой России» от Краснодарского края. В 2015 году занял должность первого заместителя руководителя департамента транспорта региона, затем возглавил департамент. Спустя год перешел на должность министра транспорта и дорожного хозяйства края. В 2017—2020 годах работал заместителем главы региона, в 2020 году стал советником губернатора.

