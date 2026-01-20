В Дагестане раскрыли майнинг-ферму с 18 аппаратами

«В селе Унцукуль Унцукульского района выявлена функционирующая майнинг-ферма. По информации специалистов филиала “Дагэнерго”, на объекте обнаружены 18 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Каждое устройство имело мощность около 3,5 кВт, что в сумме составило примерно 63 кВт установленной мощности», — говорится в сообщении.