В Дагестане раскрыли майнинг-ферму с 18 аппаратами

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Майнинг-ферму с 18 устройствами для добычи криптовалюты обнаружили в дагестанском селе Унцукуль. Об этом сообщает министерство энергетики и тарифов региона.

Источник: РИА "Новости"

«В селе Унцукуль Унцукульского района выявлена функционирующая майнинг-ферма. По информации специалистов филиала “Дагэнерго”, на объекте обнаружены 18 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Каждое устройство имело мощность около 3,5 кВт, что в сумме составило примерно 63 кВт установленной мощности», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на место происшествия были вызваны оперативная группа, представители энергокомпании и правоохранительные органы.

«Все оборудование изъято до выяснения обстоятельств», — добавили в Минэнерго республики.