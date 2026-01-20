С экс-главы Мичуринска взыскали 3,2 млн рублей за ущерб бюджету

Как установлено судом, в 2016 году администрация Мичуринска под руководством Кузнецова заключила сделку по приобретению здания устаревшей котельной стоимостью около 30 млн рублей, использовав в качестве залога муниципальное имущество — торговые площади. При этом у городского бюджета на тот момент не было средств для оплаты контракта. В результате действий бывшего градоначальника муниципалитет не только получил крупный долг, но и утратил право собственности на залоговое имущество, лишившись возможности получать от него доход.