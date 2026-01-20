В администрации Горячего Ключа прошли обыски по делу о школе стоимостью 1,2 млрд рублей

В кабинете заместителя главы Горячего Ключа Юрия Былино прошли следственные действия. Обыски связаны с нарушениями при вводе в эксплуатацию новой школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.
По версии следствия, именно Былино разрешил ввод объекта в эксплуатацию, несмотря на выявленные недостатки. Как уточняет портал 93.ru, интерес силовиков вызвали нарушения при строительстве школы на улице Ленина стоимостью 1,2 млрд рублей.
По информации источников издания, генподрядчик не выполнил работы в полном объеме: здание не соответствовало требованиям энергоэффективности и не было оснащено приборами учета. Кроме того, застройщик так и не получил обязательное заключение о соответствии от департамента строительства Краснодарского края.
Тем не менее в конце 2024 года Юрий Былино подписал разрешение на ввод школы в эксплуатацию. Последствия этого решения проявились в сентябре 2025 года, когда в уже функционирующем учебном заведении произошел пожар.