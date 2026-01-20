Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В администрации Горячего Ключа прошли обыски по делу о школе стоимостью 1,2 млрд рублей

Силовики приходили с обысками к замглавы Горячего Ключа Юрию Былино. Поводом стала незаконная приемка школы стоимостью 1,2 млрд рублей. Чиновник разрешил открыть здание недоделанное здание и без документов стройнадзора.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В кабинете заместителя главы Горячего Ключа Юрия Былино прошли следственные действия. Обыски связаны с нарушениями при вводе в эксплуатацию новой школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

По версии следствия, именно Былино разрешил ввод объекта в эксплуатацию, несмотря на выявленные недостатки. Как уточняет портал 93.ru, интерес силовиков вызвали нарушения при строительстве школы на улице Ленина стоимостью 1,2 млрд рублей.

По информации источников издания, генподрядчик не выполнил работы в полном объеме: здание не соответствовало требованиям энергоэффективности и не было оснащено приборами учета. Кроме того, застройщик так и не получил обязательное заключение о соответствии от департамента строительства Краснодарского края.

Тем не менее в конце 2024 года Юрий Былино подписал разрешение на ввод школы в эксплуатацию. Последствия этого решения проявились в сентябре 2025 года, когда в уже функционирующем учебном заведении произошел пожар.