СКР взял на контроль дело о нападении бродячей собаки на женщину в Минводах

В центральном аппарате Следственного комитета России обратили внимание на информацию о нападении собаки на женщину в Минводах.

Источник: РИА "Новости"

В интернет-пабликах появилось сообщение, что бесхозное животное укусило жительницу за ногу, в результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь, информирует ИА «Победа26».

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководства СУ СК по региону доклад о расследовании инцидента.

«В СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка, материалы которой приобщены к уголовному делу, расследуемому по статье о халатности», — отметили в СКР.

В декабре прокуратура отстояла в суде интересы 62-летней женщины, на которую напал пёс породы алабай в селе Черноярка Нижнетавдинского района (Тюменская область). Хозяин собаки выплатит пострадавшей компенсацию.