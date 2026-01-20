СКР взял на контроль дело о нападении бродячей собаки на женщину в Минводах

В интернет-пабликах появилось сообщение, что бесхозное животное укусило жительницу за ногу, в результате пострадавшей потребовалась медицинская помощь, информирует ИА «Победа26».
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал у руководства СУ СК по региону доклад о расследовании инцидента.
«В СУ СК России по Ставропольскому краю по данному факту организована процессуальная проверка, материалы которой приобщены к уголовному делу, расследуемому по статье о халатности», — отметили в СКР.
В декабре прокуратура отстояла в суде интересы 62-летней женщины, на которую напал пёс породы алабай в селе Черноярка Нижнетавдинского района (Тюменская область). Хозяин собаки выплатит пострадавшей компенсацию.