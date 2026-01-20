Ричмонд
На Днестре 15-летние подростки провалились под лед: Игры на реке закончились плачевно

Ребят доставили в больницу, оказали медицинскую помощь, сейчас оба находятся дома.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 января два 15-летних друга вышли на лёд реки Днестр в районе парома села Делакеу (Григориопольский район). Лёд оказался непрочным, дал трещину, и парни мгновенно оказались в воде, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Своими силами им удалось выбраться из полыньи. Замёрзшие, они дошли до Григориополя, попросили у прохожих телефон и вызвали скорую. Подростков доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь. Сейчас оба находятся дома.

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
