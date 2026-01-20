На Днестре 15-летние подростки провалились под лед: Игры на реке закончились плачевно

Вечером 19 января два 15-летних друга вышли на лёд реки Днестр в районе парома села Делакеу (Григориопольский район). Лёд оказался непрочным, дал трещину, и парни мгновенно оказались в воде, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
Своими силами им удалось выбраться из полыньи. Замёрзшие, они дошли до Григориополя, попросили у прохожих телефон и вызвали скорую. Подростков доставили в больницу. Им оказали медицинскую помощь. Сейчас оба находятся дома.
