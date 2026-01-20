В Тамбовской области завели дело о неуплате 300 млн рублей налогов

«Следствием установлено, что подозреваемый умышленно включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с контрагентами. В декларациях по НДС и налогу на прибыль были указаны недостоверные данные о приобретении товаров и услуг. В результате необоснованного применения налоговых вычетов, руководитель организации уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль за 2022 год в размере более 300 млн рублей», — отметили в СК.