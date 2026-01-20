Уфа заняла 17-ю строчку в списке городов с общедоступным интернетом

Сервис 2ГИС составил рейтинг российских городов по числу точек с бесплатным Wi-Fi. Согласно этим данным, Уфа находится на семнадцатой позиции. На территории города насчитывается 350 хот-спотов, которые можно использовать, если мобильная сеть пропадает или работает плохо.
Обычно бесплатный интернет в Уфе можно поймать на остановках общественного транспорта, в парковых зонах, библиотеках, культурных учреждениях и крупных торговых комплексах.
Абсолютным лидером по этому показателю стала Москва. Там расположено более 5,3 тысяч публичных точек. Второе место занимает Сочи с 2,6 тысячами, а тройку замыкает Нижний Новгород, где их около 1,3 тысячи. Также в первую пятерку вошли Санкт-Петербург (1,2 тысячи точек) и Анапа (1 тысяча точек).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.