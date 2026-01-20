Mash: более 200 российских туристов неделю не могут вылететь из Стамбула

Свыше 200 россиян застряли в Турции из-за постоянных задержек рейса авиакомпании «Азимут». Туристы не могут вернуться в Сочи уже неделю. Запланированный еще на 14 января вылет переносили несколько раз. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, сегодня авиакомпания планировала отправить в РФ первую группу пассажиров, однако полет снова был отменен. Представители перевозчика не объяснили людям причины очередного срыва расписания.
Как отмечают сами пассажиры, в день первой отмены рейса они пытались найти альтернативные способы вернуться на родину. Однако на тот момент самый дешевый билет стоил от 120 тысяч рублей на человека. Несмотря на то что сейчас цены снизились, для большинства застрявших путешественников эти суммы остаются неподъемными. Единственным выходом для них остается ожидание борта «Азимута».
Mash пишет, что получить комментарий от компании не удалось. Людей с сегодняшнего рейса поселили в отель. Их обещают отправить домой только 24 января.