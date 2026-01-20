Mash: более 200 российских туристов неделю не могут вылететь из Стамбула

Как отмечают сами пассажиры, в день первой отмены рейса они пытались найти альтернативные способы вернуться на родину. Однако на тот момент самый дешевый билет стоил от 120 тысяч рублей на человека. Несмотря на то что сейчас цены снизились, для большинства застрявших путешественников эти суммы остаются неподъемными. Единственным выходом для них остается ожидание борта «Азимута».