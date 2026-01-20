Чернобыльская АЭС снова подключена к сети

«Прямой угрозы для населения и окружающей среды в настоящее время нет. Энергетики и персонал станции продолжают мониторинг ситуации в усиленном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Чернобыльская АЭС была отключена от внешнего энергоснабжения из-за повреждения линий электропередачи. Уровень радиации остаётся в пределах контрольных норм, а станция обеспечена запасом топлива и резервными источниками питания.
А ранее в ответ на ночные атаки Украины по гражданским объектам на территории России 20 января Вооружённые Силы РФ нанесли массированный удар, применив высокоточное оружие большой дальности с наземных платформ и самолётов, а также ударные дроны.