В Уфе на свет родились мальчики-близнецы

В Уфе в одной многодетной семье родились два мальчика. Малыши появились на свет в Республиканском перинатальном центре.
Их родители, Дониёр и Лиана Машариповы, уже воспитывают троих детей. С рождением близнецов в их семье теперь растут пятеро ребят.
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, роды прошли путем кесарева сечения. Оба новорожденных чувствуют себя хорошо: вес первого составил 2950 граммов, второго — 2480 граммов. Сейчас мама с малышами находятся под постоянным наблюдением врачей в отделении патологии новорожденных.
Примечательно, что двойняшки родились в первый месяц 2026 года, который в Башкирии официально объявлен Годом большой и дружной семьи.
