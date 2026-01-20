Ричмонд
В Уфе на свет родились мальчики-близнецы

В Башкирии родились двойняшки, и многодетная семья стала еще больше.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе в одной многодетной семье родились два мальчика. Малыши появились на свет в Республиканском перинатальном центре.

Их родители, Дониёр и Лиана Машариповы, уже воспитывают троих детей. С рождением близнецов в их семье теперь растут пятеро ребят.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, роды прошли путем кесарева сечения. Оба новорожденных чувствуют себя хорошо: вес первого составил 2950 граммов, второго — 2480 граммов. Сейчас мама с малышами находятся под постоянным наблюдением врачей в отделении патологии новорожденных.

Примечательно, что двойняшки родились в первый месяц 2026 года, который в Башкирии официально объявлен Годом большой и дружной семьи.

