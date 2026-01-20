Ричмонд
Бруклин Бекхэм окончательно отрекся от звездной семьи

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин окончательно прекратил общение с родителями после нового витка семейного конфликта. Об этом сообщает издание Page Six.

Дэвид Бекхэм не прокомментировал заявление своего сына Бруклина об отречении.

«Произошел масштабный подрыв доверия … пытались поговорить, пытались встретиться с ними, но в конечном итоге просто перестали им доверять», — рассказал инсайдер изданию. По данным издания, пара приняла решение полностью дистанцироваться от семьи Бекхэм и начать самостоятельную жизнь без участия родственников.

Бруклин обвиняет родителей в многолетнем давлении и попытках контролировать его личные и профессиональные решения. Давление, по его словам, не ушло и после свадьбы с Николой Пельтц в 2022 году. Дальнейшее участие в затянувшемся конфликте стало для него и его супруги «невыносимым», пишет издание.

По словам Бруклина, Дэвид и Виктория Бекхэм неоднократно пытались убедить сына отказаться от прав на собственное имя. Молодой человек также заявил, что родители якобы использовали медиа и социальные сети для создания образа идеальной семьи и организовывали совместные мероприятия преимущественно ради публикаций в прессе, тогда как реальные отношения внутри семьи оставались напряженными.

Разлад стал заметен для публики еще в 2025 году, отмечает Page Six. Тогда Бруклин и Никола не появились на праздновании 50-летнего юбилея Виктории Бекхэм и пропустили церемонию, на которой король Карл III присвоил Дэвиду Бекхэму рыцарское звание в ноябре. Сам Дэвид Бекхэм открыто комментировать заявление сына отказался.

Экс-футболист присутствовал на 56-м Всемирном экономическом форуме в Давосе, где журналисты попытались задать ему вопросы о конфликте. По их данным, Бекхэм промолчал и удалился.

