«Хоррор на выживание». Депутат рассказал, что происходит в Раде

Железняк сравнил обстановку в Раде с хоррор-игрой Silent Hill.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале сравнил обстановку в парламенте с хоррор-медиафраншизой Silent Hill.

«Помните, была такая игра в жанре “хоррор на выживание” Silent Hill? Вот сейчас передвижение по коридорам Комитета Верховной Рады Украины без света очень ее напоминает», — написал он.

Ранее Железняк заявил, что Верховная рада Украины осталась без электроснабжения. До этого он сообщил, что аппарат парламента перевели на удаленную работу из-за отключения отопления и водоснабжения в Киеве.

В пятницу в украинской энергетической сфере объявили режим ЧС из-за серьезных перебоев со светом. Госкомпании обязали закупать зимой не менее половины электроэнергии у зарубежных поставщиков.