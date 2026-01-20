«Светит» 12 лет: за что мэра Звездного городка отправили под домашний арест

Мэра подмосковного Звездного городка Евгения Баришевского отправили под домашний арест по подозрению в коррупции. Он мог получить крупную взятку при строительстве детского сада. Мужчина руководит Звездным городком с 2017 года, а до этого он возглавлял город Орехово-Зуево. Что еще известно о Баришевском и его деле — в материале «Вечерней Москвы».
Домашний арест и обвинения во взятке.
О задержании мэра городского округа Звездный городок (Московская область) Евгения Баришевского стало известно в понедельник, 19 января. Однако подмосковная газета «Взгляд с орбиты» пишет, что градоначальника доставили на допрос еще 16 января.
Баришевскому предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере. Также на допросы доставили нескольких его сообщников, в том числе взяткодателя и посредника, сообщили в подмосковном управлении Следственного комитета. 19 января мэра заключили в СИЗО на два месяца.
— Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 19 января 2026 года избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 16 марта 2026 года в отношении Баришевского Евгения Васильевича, — сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
За получение взятки в крупном размере Баришевскому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Имена его соучастников не раскрываются.
Вскоре после ареста Баришевского партия «Единая Россия» приостановила его членство во фракции.
Коррупция при благоустройстве детсада.
Евгений Баришевский считается главным фигурантом уголовного дела о коррупции. По версии следствия, 16 января 2026 года глава Звездного городка получил взятку в размере 365 тысяч рублей от местного предпринимателя, занимавшегося благоустройством одного из дошкольных учреждений.
— Он получил через посредников взятку за осуществление беспрепятственной приемки выполненных работ по контракту на благоустройство дошкольного учреждения и проведение по нему оплаты, а также за покровительство деятельности организации в ходе исполнения ими контракта, — сообщили в Следственном комитете.
Газета «Взгляд с орбиты» отмечает, что дошкольное учреждение, о котором идет речь, — детский сад «Ласточка». Это единственное дошкольное учреждение во всем Звездном городке, оно входит в состав СОШ имени Комарова. По данным портала Msk1, на территории садика планировалось установить 65 детских игровых элементов: новые песочницы, качели, скамейки и лабиринты. Благоустройство должно было завершиться в августе 2025 года, но сроки сорвались.
В конце декабря 2025 года благоустройство «Ласточки» наконец завершилось, однако местные жители сомневались в качестве выполненных работ. Telegram-канал «Звездный городок» писал, что качество кладки и толщина асфальтового покрытия в детском саду могкт не соответствовать нормативным требованиям.
Что известно о Баришевском.
Евгению Баришевскому 44 года. Он отучился в Московском колледже архитектуры и менеджмента, Московском государственном строительном университете и РАНХиГС.
Будущий мэр начинал карьеру еще в 2004 году с должности руководителя проекта молодежных трудовых отрядов «Единой России». Затем он три года возглавлял областной штаб молодежного объединения «Молодая гвардия Единой России». А в 2009 году Баришевский стал координатором проекта «Кадровый резерв — профессиональная команда страны» по Московской области.
С 2009 по 2011 год Баришевский был депутатом Московской областной думы, а с 2011 по 2014 год — первым заместителем главы регионального отделения «Единой России».
За время своей карьеры Баришевский успел побыть мэром четыре раза. С 2014 по 2016 год он руководил администрацией Орехово-Зуевского городского округа, в 2017-м возглавил Звездный городок. Затем с 2021 по 2022 год был мэром подмосковной Лобни, а после снова встал во главе Звездного городка.
Жители Звездного городка критиковали Баришевского за постоянные срывы сроков благоустройства города. Например, в сентябре должна была достроиться детская площадка у главной городской аллеи, но в срок работы не закончили. Также не было завершено благоустройство территории микрорайона Леониха: несколько месяцев тротуары были усыпаны мусором и кусками снятого асфальта. Вместе с тем при Баришевском Звездный городок был признан лучшим закрытым административно-территориальным образованием Московской области.
В последний раз данные о доходах Баришевского публиковались в открытом доступе лишь в 2018 году. Тогда годовой заработок градоначальника составлял 1,2 миллиона рублей, а его супруга дохода не имела. В собственности у семьи мэра были две квартиры площадью 15,6 и 103,8 квадратного метра, а также автомобиль Ford Focus.
Тем временем экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток более чем на 270 миллионов рублей. Одну из них он получил за назначение на пост одного из вице-губернаторов. Бывший политик находится в СИЗО с 2024 года, его арестовали на следующий день после отставки.
А в декабре экс-мэра города Иваново Александра Шаботинского задержали по подозрению в махинациях при капремонте: ущерб от его действий оценивается в 500 миллионов рублей. Чиновник ушел в отставку 1 декабря. Региональные СМИ считали его назначение на пост мэра странным и критиковали работу последнего. Ранее в Ивановской области задержали двух других высокопоставленных чиновников.