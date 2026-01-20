«Светит» 12 лет: за что мэра Звездного городка отправили под домашний арест

Тем временем экс-губернатора Рязанской области и бывшего сенатора Николая Любимова обвиняют в получении взяток более чем на 270 миллионов рублей. Одну из них он получил за назначение на пост одного из вице-губернаторов. Бывший политик находится в СИЗО с 2024 года, его арестовали на следующий день после отставки.