Роскосмос опроверг сообщения об эвакуации экипажа МКС из-за магнитной бури

Угрозы здоровью космонавтов и безопасности станции нет, заявили в корпорации.

Источник: Телеграм-канал Олега Платонова

Распространенная СМИ информация об эвакуации экипажа в один из модулей Международной космической станции (МКС) из-за магнитной бури в ночь на 20 января, не соответствует действительности, пишет «360» со ссылкой на распространенное «Роскосмосом» заявление.

В корпорации заверили, что экипаж МКС работает в штатном режиме в соответствии с программой полета. Здоровью космонавтов и безопасности станции ничего не угрожает, говорится в заявлении.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что мощная магнитная буря, которая ранее обрушилась на Землю, в ночь на вторник, 20 января, почти достигла экстремального уровня G5.