Младенца спасли от сумасшедшей матери, которая истыкала его иголками, как куклу-вуду

Врачи обнаружили на теле ребёнка от 500 до 600 следов от уколов на ногах, туловище и голове. Особенно опасным оказался случай, когда игла для шитья обуви застряла в шейном отделе позвоночника ребёнка рядом с сонной артерией. Потребовалась срочная и крайне сложная операция.
После вмешательства у мальчика поднялась температура, вероятно, из-за ржавчины на инструменте, но вскоре его состояние стабилизировалось, и ребёнка перевели из реанимации. Полиция начала расследование инцидента, мать может страдать психическим расстройством. Широкий общественный резонанс вызвало видео из китайских соцсетей, на котором врач показывает многочисленные следы от игл на теле ребёнка и рассказывает о шокирующем случае.
Ранее подмосковные хирурги экстренно прооперировали 13-летнего подростка с четырьмя отверстиями в кишечнике. Как выяснил Life.ru, месяц назад мальчик проглотил магнитные шарики, что едва не привело к трагедии. Обследование показало множественную перфорацию тонкой кишки: магниты, находясь в разных отделах кишечника, притягивались друг к другу сквозь стенки, нарушая кровоснабжение и вызывая омертвение тканей.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.