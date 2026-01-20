Младенца спасли от сумасшедшей матери, которая истыкала его иголками, как куклу-вуду

После вмешательства у мальчика поднялась температура, вероятно, из-за ржавчины на инструменте, но вскоре его состояние стабилизировалось, и ребёнка перевели из реанимации. Полиция начала расследование инцидента, мать может страдать психическим расстройством. Широкий общественный резонанс вызвало видео из китайских соцсетей, на котором врач показывает многочисленные следы от игл на теле ребёнка и рассказывает о шокирующем случае.