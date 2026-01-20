Канада стала готовиться к нападению США

Канада смоделировало ответ на гипотетическое вторжение США.
Командование Вооруженных сил Канады проработало сценарий ответа на гипотетическое вооруженное вторжение США на территорию страны. Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail.
«По словам двух высокопоставленных правительственных чиновников, канадские вооруженные силы смоделировали гипотетическое военное вторжение США», — сообщила газета. По данным издания, моделирование возможного конфликта велось в рамках внутренней аналитической работы военных структур и затронуло в том числе действия на суше в приграничных районах.
По информации The Globe and Mail, канадские военные вынуждены были учитывать значительное неравенство потенциалов двух стран. В издании отмечают, что в ходе разработки сценария специалисты пришли к выводу о невозможности долгосрочного сопротивления США традиционными вооруженными силами из-за ограниченного личного состава и недостатка передовой техники.
При разработке модели упор был сделан на партизанской войне. Одновременно военные подчеркнули, что подготовка возможного сценария действий канадских вооруженных сил в случае гипотетического нападения с южного направления не представляет собой полноценный оперативный план и носит исключительно концептуальный характер.
Ранее американский лидер Дональд Трамп показал всему миру карту США своей мечты. На ней флагом США помечены территории Канады, Гренландии и Венесуэлы.
Трамп грозился включить Канаду в состав США еще в 2025 году. А в начале 2026 года провел военную операцию в Венесуэле, захватив лидера страны Николаса Мадуро.
После он начал прорабатывать вопрос присоединения к США Гренландии, говоря об угрозе подлодок и кораблей России и Китая, расположенных у острова. Недавно он понадеялся, что сможет эту территорию купить у Дании.
Захват острова США сулит для России угрозу безопасности. Так как Гренландия занимает ключевое положение в Арктическом регионе, ее переход к США может радикально изменить баланс сил, пишет Pravda.ru.