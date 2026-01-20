В Одессе трое мужчин похитили 19-летнюю девушку, устроив стрельбу

В Одессе неизвестные похитили 19-летнюю девушку, устроив стрельбу, полицейские задержали подозреваемых, пишет украинское издание «Страна».
В полицию поступило сообщение, что группа неизвестных силой и со стрельбой посадила девушку в автомобиль и увезла ее. Подозреваемых задержали в тот же день. Ими оказались трое мужчин в возрасте от 21 до 40 лет. Двоих из них потерпевшая знала.
Согласно версии следствия, один из подозреваемых назначил девушке встречу. Когда она пришла с подругой на место, то к ним подъехала машина. Потерпевшую посадили в автомобиль. В салоне девушке обмотали руки скотчем, а затем отвезли в квартиру одного из задержанных.
Уточняется, что суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых.
