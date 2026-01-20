Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое человек погибли из-за атаки ВСУ на Брянскую область

Двое человек погибли из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом во вторник, 20 января, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Двое человек погибли из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом во вторник, 20 января, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

— Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате террористической атаки, погибли двое мирных жителей, — говорится в его Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования близким погибших и пообещал предоставить всю необходимую материальную помощь.

6 января обломок вражеского дрона попал в одну из квартир жилого дома в Твери — в результате погиб человек. Ранения получили двое людей, их оперативно госпитализировали врачи.