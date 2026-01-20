Двое человек погибли из-за атаки ВСУ на Брянскую область

Двое человек погибли из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом во вторник, 20 января, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
— Украинские террористы атаковали дронами-камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате террористической атаки, погибли двое мирных жителей, — говорится в его Telegram-канале.
Губернатор выразил соболезнования близким погибших и пообещал предоставить всю необходимую материальную помощь.
6 января обломок вражеского дрона попал в одну из квартир жилого дома в Твери — в результате погиб человек. Ранения получили двое людей, их оперативно госпитализировали врачи.