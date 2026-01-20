Ричмонд
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл дома омскому «Авангарду»

«Салават Юлаев» уступил «Авангарду» дома со счётом 2:5.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором’Салават Юлаев«на своем льду уступил омскому “Авангарду” со счетом 2:5.

Омичи начали матч активно, быстро забросив две шайбы в первом периоде и доведя счёт до 3:0. Уфимцы не смогли реализовать большинство, а Данил Алалыкин не переиграл вратаря один на один. Во втором периоде «Салават» отыграл одну шайбу после броска Шелдона Ремпала, но Петр Хохряков не забил, выйдя «1 в 0».

В третьей двадцатиминутке «Авангард» забросил ещё две шайбы, а Александр Хохлачёв, вернувшийся после травмы, отличился лишь на последней минуте.

