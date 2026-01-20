Трое третьеклассников изнасиловали мальчика в челябинской школе

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту группового изнасилования мальчика его одноклассниками. Как сообщает 31tv.ru со ссылкой на мать пострадавшего, насилие продолжалось в школьном туалете на переменах в течение пяти дней.
По информации телеканала, классный руководитель заметила конфликт между третьеклассниками и сообщила об этом родителям жертвы. Мать несколько дней уговаривала сына рассказать обо всем.
Женщина обратилась за помощью к директору школы, но та заявила, что ничем помочь не может. После этого россиянка написала заявления в Следственный комитет и федеральное Министерство образования.
На данный момент расследование длится уже четыре месяца.