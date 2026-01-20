Разбомбил Иран, захватил Мадуро, но не смог купить Гренландию: что сделал Трамп за год на посту главы США

Трамп хочет расширить влияния США.
Сегодня, 20 января, исполнился год с тех пор, как Дональд Трамп во второй раз занял пост президента США. За это время он снова попытался купить у Дании Гренландию, но сделать у него пока это так и не получилось.
Трамп вновь захотел купить Гренландию.
Трамп вновь заявил о намерении приобрести Гренландию.
США уже давно проявляют интерес к присоединению Гренландии. На протяжении примерно 150 лет американские власти несколько раз пытались выкупить остров у Дании. Вопрос вновь оказался в центре внимания во время первого президентского срока Дональда Трампа.
После его инаугурации в 2025 году Гренландию посетил сын Трампа и встретился там с местными жителями. В этот период сам Трамп пригрозил ввести «очень высокие» пошлины против Дании, если она будет препятствовать превращению острова в территорию США. К весне заявления Вашингтона стали более жесткими. 4 марта Трамп заявил в Конгрессе: «Так или иначе, мы получим Гренландию». По его словам, остров якобы необходим стране «для национальной безопасности».
7 мая появились данные о том, что американские разведслужбы собирали информацию о движении за независимость Гренландии. Уже 27 августа стало известно о тайных операциях по разжиганию сепаратизма на острове, в которых участвовали граждане США. 22 декабря Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником по вопросам Гренландии.
В январе этого года президент США вновь заявил о намерении приобрести Гренландию. Попытка уладить ситуацию дипломатическим путем на переговорах 14 января в Белом доме с министрами иностранных дел Дании и Гренландии результата не дала: позиция США не изменилась, стороны лишь договорились встречаться каждые 2−3 недели. 15 января стало известно, что несколько государств намерены направить своих военных в Гренландию. В ответ 17 января Трамп объявил о введении пошлин в отношении этих стран.
США провели масштабную операцию в Венесуэле.
Американские войска 3 января 2026 года нанесли удары по стратегическим объектам в Каракасе и других районах Венесуэлы. Были атакованы авиабаза Ла-Карлота, военная база Форт-Тиуна и портовые объекты в Ла-Гуайре. В операции участвовали элитные подразделения «Дельта» Армии США. Главной целью США был захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он и его жена были задержаны спецназом, доставлены на десантный корабль Iwo Jima, а затем этапированы в Нью-Йорк, где начался судебный процесс по их делу. Их обвинили в наркотерроризме и незаконном хранении оружия.
Правительство Венесуэлы объявило чрезвычайное положение в стране, а министр обороны Владимир Падрино Лопес пообещал жесткий ответ «империалистической агрессии». Действия США в регионе поддержали только их союзники, в частности Аргентина. Тогда как Россия, Иран, Куба, Колумбия, Чили, Бразилия и Мексика осудили операцию как нарушение суверенитета. Страны ЕС, Великобритания и Индонезия выразили более нейтральную позицию.
По каким странам США еще наносили удары.
Карибское море.
США наносили удары по кораблям, которых подозревали в торговле наркотиков.
Еще до операции в Венесуэле американские военные атаковали катера в Карибском море, которые, по словам администрации Трампа, использовались наркокартелями. С начала сентября прошлого года было проведено не менее 35 таких операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана. Погибли как минимум 115 человек.
Первый удар по наземной цели на территории Венесуэлы США нанесли в конце декабря 2025 года, поразив причал. Перед этим ВМС США задержали у побережья страны два нефтяных танкера, которые в Вашингтоне назвали частью «теневого флота», перевозившего нефть в обход санкций.
Одновременно в Карибском бассейне было развернуто крупнейшее за десятилетия американское военное присутствие. В ноябре 2025 года администрация Дональда Трампа объявила связанную с Николасом Мадуро структуру «Картель Солнц» иностранной террористической организацией.
Нигерия.
США нанесли ракетные удары 25 декабря 2025 года по северо-западу Нигерии. Дональд Трамп заявил, что целью были группировки, связанные с ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), и что уничтожены «многочисленные террористы». По его словам, удары были направлены против джихадистов, «жестоко убивающих прежде всего невинных христиан».
Им предшествовали недели дипломатического давления на Нигерию, которую он и ряд республиканцев обвиняли в попустительстве «геноциду христиан». Глава МИД Нигерии Юсуф Майтама Туггар сообщил, что речь шла о «совместной антитеррористической операции», не связанной с религиозными мотивами.
Сомали.
В Сомали США с февраля 2025 года резко усилили авиаудары. По разным оценкам, за год было нанесено не менее 111 ударов — больше, чем суммарно при экс-президентах США Джордже Буше, Бараке Обаме и Джо Байдене. Целями стали боевики «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой» (организация признана террористической и запрещена в РФ), и местное подразделение ИГИЛ.
Сирия.
США нанесли удары по 70 целям ИГИЛ.
19 декабря 2025 года США нанесли удары по 70 целям ИГИЛ в Сирии. Это стало ответом на обстрел в районе Пальмиры неделей ранее, когда погибли двое американских военнослужащих и гражданский переводчик. Операция получила название «Ястребиный глаз» в честь штата Айова, откуда были погибшие солдаты. В результате ударов были повреждены, в частности, склады с оружием боевиков.
Американские войска длительное время находились в Сирии для борьбы с террористами. При администрации Байдена там находилось около 900 военнослужащих, их количество временно удвоилось в декабре 2024 года. По данным Пентагона, к апрелю 2025 года в Сирии оставалось менее тысячи американских военных.
Иран.
22 июня 2025 года, на фоне боевых действий между Ираном и Израилем, США нанесли удары по трем важным иранским ядерным объектам — в Натанзе, Исфахане и Фордо, применив стратегические бомбардировщики и крылатые ракеты. Дональд Трамп заявил, что цель операции — уменьшить «ядерную угрозу» со стороны Тегерана, поскольку на этих объектах якобы производили или хранили обогащенный до почти «оружейного уровня» уран.
По данным иранской стороны, объекты получили серьезные повреждения. По данным Пентагона, в результате ударов иранская ядерная программа была отброшена примерно на два года. В ответ Иран нанес символический удар по американской авиабазе в Катаре, обошлось без жертв. На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп предупредил, что США вновь атакуют Иран, если тот попытается восстановить ядерную программу.
Йемен.
С марта по май 2025 года США и Великобритания наносили удары по целям йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). Позже выяснилось, что подготовку операции обсуждали в чате незащищенного мессенджера Signal, куда по ошибке добавили главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Кампания «Грубый всадник» прекратилась 6 мая 2025 года после перемирия при посредничестве Омана; по данным США, в Йемене были убиты около 500 боевиков и один из командиров «Аль-Каиды».
Ирак.
США нанесли авиаудары 13 марта 2025 года по провинции Анбар в Ираке, в результате которых, по данным Центрального командования США, был убит один из лидеров ИГИЛ и его заместитель. В США отметили, что удары были проведены совместно с иракскими разведывательными службами.
Трамп так и не смог урегулировать конфликт на Украине.
В конце года Трамп заявил, что стороны близки к завершению конфликта как никогда.
В 2025 году Дональд Трамп, несмотря на заявления об успехах во внешней политике, так и не смог выполнить свое главное обещание — добиться прекращения конфликта на Украине. Во время предвыборной кампании он утверждал, что остановит боевые действия за «24 часа» еще до инаугурации, позже увеличив этот срок до 100 дней.
В феврале в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли первые прямые переговоры делегаций США и России по вопросу мирного урегулирования. В марте Украина согласилась на частичное прекращение огня сроком на 30 дней после того, как США временно приостановили военную помощь и сократили обмен разведданными.
Переломный момент наступил летом 2025 года. В августе в Анкоридже (Аляска) состоялся саммит Россия — США, на котором Трамп и российский лидер Владимир Путин обсудили причины кризиса и возможный территориальный обмен. В тот же период американский лидер провел отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС, где обсудил гарантии безопасности для Киева в обмен на ее территориальные уступки.
К концу года администрация Трампа подготовила «мирный план из 28 пунктов». В нем, в частности, предлагались отказ Украины от вступления в НАТО с изменением конституции, сокращение численности Вооруженных сил Украины, признание российского суверенитета над Крымом, Донецкой и Луганской областями, проведение выборов на Украине в течение 100 дней, а также снятие санкций с России и ее возвращение в формат G8. 28 декабря 2025 года Трамп заявил, что стороны «как никогда близки» к соглашению и, по его словам, конфликт может быть завершен в ближайшее время.