Разбомбил Иран, захватил Мадуро, но не смог купить Гренландию: что сделал Трамп за год на посту главы США

Американские войска 3 января 2026 года нанесли удары по стратегическим объектам в Каракасе и других районах Венесуэлы. Были атакованы авиабаза Ла-Карлота, военная база Форт-Тиуна и портовые объекты в Ла-Гуайре. В операции участвовали элитные подразделения «Дельта» Армии США. Главной целью США был захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он и его жена были задержаны спецназом, доставлены на десантный корабль Iwo Jima, а затем этапированы в Нью-Йорк, где начался судебный процесс по их делу. Их обвинили в наркотерроризме и незаконном хранении оружия.