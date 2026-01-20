Два мирных жителя Брянской области погибли в результате атаки дрона ВСУ

Два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«Украинские террористы атаковали дронами — камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате террористической атаки, погибли двое мирных жителей», — написал губернатор.
Богомаз отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Он добавил, что семьям погибших будет предоставлена необходимая материальная помощь.
Ранее KP.RU писал, что с начала января в результате ударов ВСУ погибло около 60 мирных жителей в российских регионах, включая троих детей. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник добавил, что более 170 человек получили ранения.