Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два мирных жителя Брянской области погибли в результате атаки дрона ВСУ

ВСУ дронами атаковали гражданский автомобиль в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Два мирных жителя погибли в результате атаки беспилотника ВСУ на гражданский автомобиль в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«Украинские террористы атаковали дронами — камикадзе движущийся гражданский автомобиль в селе Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате террористической атаки, погибли двое мирных жителей», — написал губернатор.

Богомаз отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Он добавил, что семьям погибших будет предоставлена необходимая материальная помощь.

Ранее KP.RU писал, что с начала января в результате ударов ВСУ погибло около 60 мирных жителей в российских регионах, включая троих детей. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник добавил, что более 170 человек получили ранения.