Два человека погибли в результате атаки дрона ВСУ в Брянской области

«Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан», — написал он.
Глава региона выразил соболезнования родным погибших и пообещал оказать семьям необходимую материальную помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы для ликвидации последствий атаки.
Ранее в городе Шебекино Белгородской области при целенаправленном ударе вражеского дрона погиб один мирный житель. Автомобиль жертвы полностью сгорел, оперативные службы продолжают устанавливать личность погибшего.
