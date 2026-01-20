Юрист ответил, могут ли драку с ножом в Электростали признать самообороной

Юрист Иван Соловьев ответил на вопрос aif.ru, могут ли действия обвиняемого в убийстве, нанесшего ножевые удары 18-летнему парню в подмосковной Электростали, признать самообороной.
По версии следствия, 18 января в рейсовом автобусе у четверых молодых людей произошел конфликт с 19-летним пассажиром. Они вышли из транспорта на остановке, затем началась драка, во время которой 19-летний юноша достал нож и нанес одному из молодых людей удары в шею и туловище и скрылся с места преступления. Пострадавшего доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.
На следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками полиции, и на допросе заявил, что действовал в состоянии аффекта или самообороны. Также сообщалось, что в ходе потасовки против подозреваемого оппоненты применили перцовый баллончик и ракетницу (сигнальный пистолет).
Иван Соловьев проанализировал представленную информацию об инциденте.
«Необходимая оборона — это защита личности и прав обороняющегося (или других лиц) от общественно опасного посягательства. Она признается законной, если посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или иных лиц, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия. Следствию предстоит провести скрупулезную работу по выяснению всех обстоятельств дела. В первую очередь необходимо установить роль каждого участника инцидента и определить, кто именно выступил инициатором конфликта», — обозначил юрист.
Важнейший здесь вопрос: соответствовал ли характер защиты характеру нападения и высказанных угроз?
«Если нападавший использовал перцовый баллончик, а обороняющийся в ответ применил нож, нанося удары в жизненно важные органы (шея, грудь), это сложно расценить как простое желание остановить или ранить. Такие действия могут свидетельствовать об умысле на убийство. Даже если будет признано состояние необходимой обороны, действия могут быть квалифицированы как убийство, совершенное при превышении её пределов», — сказал Соловьев.
Кроме того, указал собеседник издания, тот факт, что молодой человек постоянно носил с собой нож, может указывать на его потенциальную готовность к совершению противоправных действий.
«Также человек скрылся с места происшествия. Это может свидетельствовать не о состоянии аффекта, как он говорил правоохранителям, а о продуманном желании избежать ответственности. В то время как друзья пострадавшего пытались оказать ему помощь, нападавший просто убежал, что также говорит не в пользу версии о “чистой” самообороне», — обозначил Соловьев.
Юрист также указал, что множественные ножевые ранения и то, куда они наносились, говорят о том, что мотивом могло быть чувство мести или гнева: «Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза молодого человека должна выявить истинные причины и обстоятельства того, как это совершалось».
При этом наличие четверых нападавших против одного — аргумент в пользу версии о самообороне. В пользу самообороны может говорить и применение сигнального пистолета, указал юрист.
«Был случай, когда применение сигнального пистолета рассматривалось и квалифицировалось как хулиганство, то есть как оружие или предмет, который используется в качестве оружия. И если из сигнального пистолета действительно были производственные выстрелы, то это тоже, скажем так, говорит совершенно не в пользу простой ссоры», — отметил Соловьев.
Юрист отметил, что правоохранителям предстоит сложнейшее расследование, в рамках которого нужно до секунды восстановить, как все происходило: кто что говорил, кто какое действие осуществлял.
«Расследование потребует очень кропотливой работы, но я уверен, что следствие всё установит и подойдет к этому делу объективно», — сказал Соловьев.
На данный момент в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части ч. 1 ст. 105 УК РФ (умышленном причинении смерти человеку). Подозреваемому в убийстве грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
При этом Соловьев напомнил, что за убийство человека при превышении мер необходимой обороны предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы.
«Если же человек причинил вред другому и было доказано, что это была необходимая самооборона, то применяется соответствующая статья и происходит освобождение от уголовной ответственности. Но здесь должно сойтись очень много исходных», — подытожил Соловьев.