Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании челябинского школьника

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у и.о. руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о расследовании уголовного дела о сексуальном насилии над третьеклассником одной из гимназий Челябинска. Об этом сообщил информационный центр СКР.

Челябинский СКР возбудил дело о сексуальном насилии над школьником.

«В медиапространстве распространяется информация о том, что в одном из образовательных учреждений Челябинска в сентябре 2025 года трое учащихся совершали противоправные действия в отношении одноклассника. В связи с произошедшим мать потерпевшего обратилась к председателю Следственного комитета РФ», — говорится в сообщении.

По факту насилия над ребенком, которого одноклассники принуждали в школьном туалете к оральному сексу, Следственное управление по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Таким образом, предварительно в случившемся винят работников образовательного учреждения, которые не были в курсе противоправных действий в отношении ученика в стенах гимназии. В аппарате челябинского детского омбудсмена матери пострадавшего школьника сразу после случившегося предлагали направить ребенка в центр психологической помощи.