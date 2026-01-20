Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании челябинского школьника

По факту насилия над ребенком, которого одноклассники принуждали в школьном туалете к оральному сексу, Следственное управление по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Таким образом, предварительно в случившемся винят работников образовательного учреждения, которые не были в курсе противоправных действий в отношении ученика в стенах гимназии. В аппарате челябинского детского омбудсмена матери пострадавшего школьника сразу после случившегося предлагали направить ребенка в центр психологической помощи.