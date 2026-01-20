Овчарка насмерть загрызла шпица на глазах у подростков в Ленинградской области

Инцидент произошёл во время прогулки подростков со шпицем Лаки. Щенок, находившийся на поводке, выскользнул и был атакован овчаркой. Малютка погиб мгновенно, а агрессивная собака убежала на 700 метров с телом в пасти, отпустив его только у магазина.