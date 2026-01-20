Овчарка насмерть загрызла шпица на глазах у подростков в Ленинградской области

В Ленинградской области овчарка загрызла шпица на глазах у подростков. Видео © Тelegram / Mash на Мойке.
Инцидент произошёл во время прогулки подростков со шпицем Лаки. Щенок, находившийся на поводке, выскользнул и был атакован овчаркой. Малютка погиб мгновенно, а агрессивная собака убежала на 700 метров с телом в пасти, отпустив его только у магазина.
После трагедии подростки поспешили в ветеринарную клинику, где врачам оставалось лишь констатировать смерть животного. В этом районе ранее несколько собак пострадали от бродячих животных — один йорк остался инвалидом. Нападавший пёс помещён на карантин, его проверяют на прививки и возможное бешенство. Владельцы погибшего щенка просят свидетелей происшествия откликнуться.
Ранее в индийской деревне Маллаханпурва штата Уттар-Прадеш волк ночью проник в дом и унёс четырёхмесячного младенца, спавшего рядом с матерью. Женщина успела только увидеть, как хищник уносит ребёнка. Позже останки младенца нашли в зарослях сахарного тростника примерно в километре от дома.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.