За 4 часа ПВО сбила 60 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Российская противовоздушная оборона за четыре часа уничтожила рекордное количество украинских беспилотников. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Источник: Life.ru

Согласно сводке ведомства, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты 60 украинских беспилотников самолётного типа. Наибольшее количество, 35 единиц, уничтожено над акваторией Азовского моря, ещё 16 — над территорией Республики Крым. По 6 и 3 дрона сбиты над Краснодарским краем и Белгородской областью.

Ранее российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Воздушные цели были обнаружены и уничтожены в период с 09:00 до 16:00 по московскому времени над четырьмя регионами страны: 16 дронов сбито в воздушном пространстве Белгородской области, пять — над Астраханской областью, по одному — над территориями Брянской и Курской областей.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше