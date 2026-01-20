За 4 часа ПВО сбила 60 украинских БПЛА над регионами РФ и Азовским морем

Согласно сводке ведомства, в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и сбиты 60 украинских беспилотников самолётного типа. Наибольшее количество, 35 единиц, уничтожено над акваторией Азовского моря, ещё 16 — над территорией Республики Крым. По 6 и 3 дрона сбиты над Краснодарским краем и Белгородской областью.
Ранее российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Воздушные цели были обнаружены и уничтожены в период с 09:00 до 16:00 по московскому времени над четырьмя регионами страны: 16 дронов сбито в воздушном пространстве Белгородской области, пять — над Астраханской областью, по одному — над территориями Брянской и Курской областей.
