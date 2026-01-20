Ричмонд
ИГИЛ совершило теракт в китайском ресторане в Кабуле, погибли 7 человек

ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в китайском ресторане в столице Афганистана.

Источник: Аргументы и факты

Террористическая группировка ИГИЛ* взяла на себя ответственность за взрыв в китайском ресторане в столице Афганистана. В результате теракта погибли 7 человек. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, материал которого перевёл aif.ru.

Отмечается, что террорист-смертник, на котором был жилет со взрывчаткой, проник в китайский ресторан Кабуле и привёл в действие взрывное устройство.

В заявлении ИГИЛ говорится, что в результате взрыва погибли и получили ранения 25 человек, в том числе представили Талибана. Теракт был совершён в ответ на «растущее число преступлений китайского правительства против уйгуров». Также боевики выступили с угрозой в адрес китайских граждан в Афганистане.

Представитель полиции Халид Задран сообщил, что в результате взрыва погиб гражданин Китая и шестеро афганцев.

Представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил на брифинге, что ранения получили 5 граждан КНР.

Ранее сообщалось, что США нанесли удар по боевикам ИГИЛ в Нигерии по запросу властей африканской страны.

* Запрещённая в России террористическая группировка.

