ИГИЛ совершило теракт в китайском ресторане в Кабуле, погибли 7 человек

В заявлении ИГИЛ говорится, что в результате взрыва погибли и получили ранения 25 человек, в том числе представили Талибана. Теракт был совершён в ответ на «растущее число преступлений китайского правительства против уйгуров». Также боевики выступили с угрозой в адрес китайских граждан в Афганистане.