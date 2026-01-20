Более 200 россиян застряли в Стамбуле из‑за отмены рейсов «Азимута». Видео © Telegram / Mash.
Рейс в Сочи должен был состояться ещё 14 января, однако несколько раз его отменяли. Сегодня ожидался вылет первой группы туристов, но авиакомпания вновь сообщила об отмене, не объяснив причины. Туристы пытались найти альтернативные варианты, однако самый дешёвый билет на человека стоил от 120 тысяч рублей, что большинству оказалось слишком дорого. Представители авиакомпании отказались комментировать ситуацию. Временно путешественников разместили в отеле до рейса, который назначен на 24 января.
Ранее сообщалось, что в первые дни нового года обанкротились сразу две авиакомпании — филиппинская Royal Air Philippines и индийская Dove Airlines. Банкротство застало врасплох около четырёх тысяч пассажиров на Филиппинах: билеты аннулированы вплоть до марта. Эксперты предупреждают, что туристы могут столкнуться со срывом планов на популярных направлениях Юго-Восточной Азии.
