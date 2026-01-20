В Севастополе прохожие спасли упавшего в море ребенка, это сняли на видео

«Конечно, зима у воды требует особой осторожности, особенно от наших детей. Поговорите с ними! Но сегодня главный вывод не о том, как нужно или не нужно поступать, а о том, что мы можем рассчитывать друг на друга» — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.