В Севастополе прохожие спасли упавшего в море ребенка, это сняли на видео

Подросток потерял равновесие и упал в воду на мысе Хрустальном.

Источник: Комсомольская правда

Прохожие спасли 13-летнего подростка, упавшего в море в Севастополе. Об этом сообщает «КП-Крым».

Инцидент произошел во вторник, 20 января, на мысе Хрустальном. Мальчик гулял по набережной с одноклассницей. Он решил прокатиться по льду у кромки набережной. Потеряв равновесие, подросток упал в воду.

Гуляющая с ним девушка позвала на помощь. Одна из проходивших мимо женщин легла на лед и протянула подростку свой шарф. Также мальчику помогли еще два мужчины.

«Конечно, зима у воды требует особой осторожности, особенно от наших детей. Поговорите с ними! Но сегодня главный вывод не о том, как нужно или не нужно поступать, а о том, что мы можем рассчитывать друг на друга» — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

Жизни ребенка на данный момент ничего не угрожает, он находится под присмотров родственников.

Ранее KP.RU писал, что на Кузбассе водитель автобуса спасла заблудившегося из-за сильной метели ребенка. Мальчик потерялся из-за сильного снегопада, он был очень худой на вид и упал в сугроб пока шел по улице.