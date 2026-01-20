Украина за сутки потратила ракеты ПВО стоимостью 80 млн евро: главное об СВО 20 января

Пленный военнослужащий ВСУ Евген Гамарник заявил, что остался жив благодаря российским военным. По его словам, они нашли его раненым, отвезли в населенный пункт, накормили, дали сигареты и организовали медпомощь. Он рассказал, что командование ВСУ приказало занять позицию и открывать огонь по всем целям, в том числе по своим. Во время рытья траншеи по их позиции был нанесен удар: один военный погиб, сам он получил ранение.