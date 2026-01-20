Украина за сутки потратила ракеты ПВО стоимостью 80 млн евро: главное об СВО 20 января

Зеленский заявил, что Украине сложно находить деньги на ракеты ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за одни сутки на отражение атак страна израсходовала ракет ПВО более чем на 80 млн евро. Одновременно с этим Россия нанесла массированный удар возмездия по объектам энергетики и ВПК Украины. Главное об СВО на 20 января — в материале URA.RU.
Украина истратила ракеты ПВО за 80 млн евро за сутки.
Украина за сутки израсходовала ракеты ПВО на сумму более 80 млн евро (около 93,8 млн рублей). Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, такие ракеты трудно найти и сложно добиться выделения средств на их закупку. «Мы получили соответствующие пакеты ПВО Стоимость одних ракет — более 80 млн евро. Очень сложно находить эти ракеты и отвоевывать деньги на ракеты», — заявил Зеленский.
Российские военные нанесли удар возмездия по Украине.
ВС РФ нанесли удар по энергетике и обороне ВСУ.
ВС РФ нанесли массированный удар «возмездия» по Украине в ответ на «террористические атаки ВСУ по гражданским объектам». Об этом сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, российские военные ударили беспилотниками по предприятиям ВПК, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также по складам боеприпасов и производственным цехам по выпуску БПЛА.
Десятки мирных погибли от ударов ВСУ с начала года.
Около 56 мирных жителей погибли с начала года в результате ударов ВСУ по территории России. Еще свыше 200 человек были ранены. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он добавил, что в январе число суточных ударов по целям в России достигало 520, что примерно вдвое больше, чем в январе 2025 года. Большинство пострадавших, по его словам, оказались под ударами вооружения, поставляемого Украине странами ЕС и участниками «группы Рамштайн».
Пленный ВСУ остался жив благодаря действиям ВС РФ.
Украинский военный выжил благодаря ВС РФ.
Пленный военнослужащий ВСУ Евген Гамарник заявил, что остался жив благодаря российским военным. По его словам, они нашли его раненым, отвезли в населенный пункт, накормили, дали сигареты и организовали медпомощь. Он рассказал, что командование ВСУ приказало занять позицию и открывать огонь по всем целям, в том числе по своим. Во время рытья траншеи по их позиции был нанесен удар: один военный погиб, сам он получил ранение.
Россия нацелена на мирное урегулирование конфликта на Украине.
Россия по ‑прежнему выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. Однако этому мешает позиция западных стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции ведомства в Москве.
Он отметил, что Москва многократно предлагала мирные инициативы, но они либо игнорировались, либо срывались странами Запада. Лавров также заявил, что европейские государства, по его мнению, всерьез настроены на противостояние с Россией.
Украина не сможет вернуться к границам 1991 года.
Украина не сможет вернуться к границам 1991 года военным путем. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. В интервью youtube-каналу Politeka он назвал это «объективной реальностью». По его словам, позицию по этому вопросу заметно изменил и президент Украины Владимир Зеленский, который ранее во всех мирных инициативах ставил целью возвращение к границам 1991 года.
В Алешках при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель.
В результате удара ВСУ был поврежден легковой автомобиль (архивное фото).
В Алешках в результате удара украинского беспилотника погиб мужчина 1966 года рождения. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он добавил, что в Голой Пристани после сброса взрывного устройства с дрона поврежден легковой автомобиль и сгорел прицеп с бензином.
В Каховке беспилотник повредил газораспределительный пункт, при этом газоснабжение не нарушено. По его словам, обстрелам и ударам БПЛА также подверглись Васильевка, Виноградное, Геройское, Гладковка, Железный Порт, Забарино, Заплава, Казачьи Лагеря, Костогрызово, Коханы, Масловка, Нечаево, Новая Каховка, Новая Збурьевка, Подлесное, Покровка, Покровское, Раденск, Рыбальче, Солонцы и Старая Збурьевка.