Трамп раскрыл, почему пригласил Путина в «Совет мира»

Автором идеи формирования «Совета мира» выступил Дональд Трамп.
Президент РФ Владимир Путин сейчас — один из мировых лидеров и потому получил приглашение в «Совет мира». С таким заявлением выступил глава США Дональд Трамп.
«Он [Путин] один из людей, мировых лидеров. Да», — подчеркнул Трамп в ответ на просьбу журналистов подтвердить приглашение российского коллеги в организацию. Соответствующая цитата выложена в аккаунте Белого дома в соцсети Х.
Совет, который созывает Трамп, призван разрешить военный конфликт в секторе Газа. Приглашения также были направлены президентам Украины и Белоруссии. Французский лидер Эммануэль Макрон, отринувший предложение, по мнению Трампа, оказался «никому не нужен».