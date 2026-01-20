Ричмонд
Трамп раскрыл, почему пригласил Путина в «Совет мира»

Президент РФ Владимир Путин сейчас — один из мировых лидеров и потому получил приглашение в «Совет мира». С таким заявлением выступил глава США Дональд Трамп.

Автором идеи формирования «Совета мира» выступил Дональд Трамп.

«Он [Путин] один из людей, мировых лидеров. Да», — подчеркнул Трамп в ответ на просьбу журналистов подтвердить приглашение российского коллеги в организацию. Соответствующая цитата выложена в аккаунте Белого дома в соцсети Х.

Совет, который созывает Трамп, призван разрешить военный конфликт в секторе Газа. Приглашения также были направлены президентам Украины и Белоруссии. Французский лидер Эммануэль Макрон, отринувший предложение, по мнению Трампа, оказался «никому не нужен».

Совет мира Дональда Трампа: что известно о новой организации и кого в нее уже пригласили
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной необычной идеей — создать своеобразную альтернативу ООН. Так называемый Совет мира должен начать с урегулирования вопроса в секторе Газа, и в случае успеха его полномочия могут расшириться. В материале — главное об этой новой структуре и список уже приглашенных стран.
