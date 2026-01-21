Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек

Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии около сотни человек получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.