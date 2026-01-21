Ричмонд
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв железнодорожной катастрофы в Испании выросло до 42 человек

МАДРИД, 20 янв — РИА Новости. Число жертв железнодорожной катастрофы железнодорожной катастрофы в автономном сообществе Андалусия увеличилось до 42 человек, сообщила во вторник телерадиокомпания RTVE с ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

«Число погибших в результате железнодорожной аварии, произошедшей в воскресенье в (населенном пункте — ред.) Адамусе, выросло до 42 человек», — передает телерадиокомпания.

Ранее сообщалось о 41 погибшем человеке. Кроме того, сообщается, что спасатели извлекли тела трех погибших, ранее остававшихся заблокированными в вагонах сошедшего с рельсов поезда. Тела будут доставлены в Институт судебной медицины Кордовы для проведения экспертиз и установления личности.

Железнодорожная катастрофа произошла вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус на юге Испании. Поезд, следовавший в Мадрид, сошел с рельсов и вылетел на соседний путь, по которому в этот момент двигался встречный состав. От столкновения он тоже сошел с рельсов. В результате аварии около сотни человек получили ранения. Движение поездов на этом отрезке приостановлено. Причины происшествия расследует специальная комиссия.