Зеленский пожаловался на отсутствие электричества в Киеве

Владимир Зеленский призвал своих коллег подготовить план ликвидации коммунального коллапса.
В Киеве свыше одного миллиона потребителей остаются без электричества. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский.
«Только в Киеве по состоянию на вечер (20 января — прим. URA.RU) более миллиона потребителей без электричества. Значительное количество зданий без тепла — более 4 тысяч многоквартирных домов», — рассказал Зеленский на видео, выложенном в его telegram-канале.
Украинский лидер ожидает от представителей власти конкретных предложений по переформатированию системы мер поддержки населения и бизнеса. По его словам, требуется максимально тесное взаимодействие с предпринимательским сообществом — в части перераспределения генерации и существующего потребления таким образом, чтобы это привело к заметной стабилизации обстановки.
О проблемах с энергосистемой в стране власти и эксперты предупреждали с осени 2025 года. Тогда в Киеве говорили о возможных веерных отключениях зимой, а в октябре почти во всех регионах, кроме двух областей, вводили аварийные графики из-за дефицита мощности. В конце года экс-министр энергетики Юрий Продан прогнозировал отключения света на 14−16 часов в сутки в период новогодних праздников.