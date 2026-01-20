Зеленский пожаловался на отсутствие электричества в Киеве

О проблемах с энергосистемой в стране власти и эксперты предупреждали с осени 2025 года. Тогда в Киеве говорили о возможных веерных отключениях зимой, а в октябре почти во всех регионах, кроме двух областей, вводили аварийные графики из-за дефицита мощности. В конце года экс-министр энергетики Юрий Продан прогнозировал отключения света на 14−16 часов в сутки в период новогодних праздников.