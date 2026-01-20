Режим воздушной опасности объявили в Липецкой области

Информация о причинах и продолжительности режима воздушной опасности пока не уточняется. Жителям региона рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями властей.
Ранее в Ельце Липецкой области упал беспилотник, повредив частные дома и объекты промышленной зоны. Силы ПВО и средства подавления продолжали работу над городом. В частном секторе повреждено остекление одного из домов, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.